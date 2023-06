Ki Group, CdA rinvia approvazione bilancio

Ki Group

(Teleborsa) - Il CdA diHolding, ha deliberato di rinviare l’approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2022.Il rinvio - spiega la soceità in una nota - è dovuto a "ragioni legate all’individuazione di una figura professionale" alla quale conferire l’incarico di Euronext Growth Advisor della società, come richiesto dalla normativa vigente quale condizione per la negoziazione del titolo, che incidono sul presupposto della continuità aziendale."Vista l’impossibilità di esprimere un giudizio circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale, previsto sia dalle disposizioni civilistiche che dai principi contabili nazionali e internazionali, continuità che si vedrà realizzata solo attraverso l’adeguata capitalizzazione della Società tramite il ricorso al prestito obbligazionario convertibile sottoscritto con Negma Investment, del quale non è possibile l’esecuzione per effetto dell’attuale sospensione dalle negoziazioni del titolo dell’Emittente", il Consiglio di Amministrazione della Società ha "ritenuto opportuno rinviare l’approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022", a data che verrà successivamente individuata dal Consiglio di Amministrazione.