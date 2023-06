Leonteq abbassa la guidance sull'utile per l'intero anno

Leonteq

(Teleborsa) -, società svizzera specializzata in prodotti finanziari strutturati, ha annunciato che prevede di registrare uncompreso tra 20 e 30 milioni di franchi svizzeri per la"Sebbene la clientela di Leonteq sia rimasta forte nel 2023 dall'inizio dell'anno con un leggero aumento delle net fee income su base annua, ilè stato contenuto principalmente a causa dei ridotti livelli didel mercato", si legge in una nota.Di conseguenza, Leonteq ha rivisto le suedi utile ante imposte per l'a 40-70 milioni di franchi svizzeri (guidance precedente: CHF 70-100 milioni).