Milano zavorra gli altri Listini europei che sono in rosso

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei per il peso delle banche, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. Gli investitori si trovano infatti a valutare ile le possibili implicazioni per la guerra in Ucraina Inoltre,per la natura disomogenea della ripresa post-Covid che necessita di ulteriori stimoli; l'agenzia di rating ipotizza un PIL a +5,2%, in calo dal precedente +5,5%, a causa di consumi deboli e di un mercato immobiliare in difficoltà.Sul fronte macroeconomico, ilper il secondo mese consecutivo a giugno, secondo quanto emerso dal sondaggio dell'IFO Institute Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,41%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,58%. Lieve calo del(Light Sweet Crude Oil), che scende a 69,01 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +154 punti base, con ilche si posiziona al 3,84%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,67%, seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,80%, e sotto pressione, che accusa un calo dello 0,75%.Giornata “no” per la, in flessione dell'1,17% sul, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 28.940 punti, in calo dell'1,14%.In discesa il(-0,72%); con analoga direzione, negativo il(-1,09%).Scendono o perdono terrenoLe peggiori performance si registrano su, che ottiene -5,39% (in linea con il comparto europeo dopo le notizie del fine settimana in Russia). Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,25%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,01%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,89%.di Milano,(+5,51%, dopo i contratti petrolchimici per 2 miliardi di dollari in Arabia Saudita),(+2,06%),(+1,76%) e(+1,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,90%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,32%.scende del 2,03%. Calo deciso per, che segna un -1,85%.