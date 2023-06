Pensioni, Inps: da luglio gli aumenti per le minime previsti dalla legge di Bilancio

(Teleborsa) - Con la mensilità del mese di luglio, l’pagherà ai pensionati aventi diritto gliprevisti dalla(L. 29 dicembre 2022, n. 197). Si tratta dell’incremento che la legge 197/2022 riconosce ai titolari di pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, per “contrastare gli effetti negativi delleregistrate e attese per gli anni 2022 e 2023”. È quanto si legge in una nota dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.L’incremento è pari aper l’anno 2023, elevato al 6,4% per i pensionati di età superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per il 2024 senza distinzione di età, con riferimento all’importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente spettanti al beneficiario, che deve risultare pari o inferiore all’importo del trattamento minimo Inps vigente.Con il pagamento di luglio saranno corrisposti anche glispettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva, e l’importo sarà evidenziato sul cedolino di dettaglio del pagamento con un’apposita voce.