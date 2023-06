Pensioni, possono arrivare a costare 65 miliardi in 4 anni

(Teleborsa) -, che arriveranno a costare benrispetto al 2022, se il governo manterrà gli impegni per la flessibilità in uscita e per l'adeguamento degli assegni al caro vita. E' quanto ipotizzache calcola per quest'anno un aumento della, in crescita disullo scorso anno, ed ulteriori aumenti nei tre anni successivi rispettivamente di 22 miliardi (+71%), 10 miliardi (+3%) e 11 miliardi (+3,1%), per arrivare a quota 362 miliardi a fine 2026. Complessivamente, la spesa per le pensioni, salirebbe dal 15,6% del prodotto interno lordo nel 2022 al, per arrivare al"Interventi sulle pensioni sono imprescindibili, ma occorre ragionare sui numeri per evitare di cullarsi su promesse poco realizzabili", afferma la presidente di Unimpresa,, ricordando che le misure per l'anticipo pensionistico annunciate dal governo avrebbero un costo di 10 miliardi contro i 2 disponibili e che "il sentiero appare particolarmente stretto" nell'ambito di una spesa già in forte aumento.Secondo i calcoli effettuati da Unimpresa sull’ultimo DEF, laper le pensioni che era pari a 296,9 miliardi nel 2022 (15,6% del PIL) arriverà a:(15,8%),(16,2%),(16,1%) e(16,1%).Il totale dellaarriverà a quotae questa cifra corrisponderà al, con una modesta variazione rispetto al 2022, quando l’ammontare di questa voce del bilancio pubblico, pari a 406,9 miliardi, valeva il 21,3% del PIL. Percentuale che quest’anno sarà pari al 21%, nel 2024 salirà al 21,4%, nel 2025 al 21,2% e nel 2026 al 21,1%.Oltre alle pensioni, sui conti dello Stato incidono le, che passeranno da 109,9 miliardi del 2022, pari al 5,8% del PIL a 106,7 miliardi (5,3% del PILl) nel 2023, per scendere a 108,3 miliardi (5,2% del PIL) nel 2024, a 109,3 miliardi (5% del PIL) nel 2025 ed arrivare a 110,5 miliardi (4,9% del PIL) nel 2026.