Piazza Affari, i dividendi di oggi 26 giugno 2023

Stmicroelectronics

Digitouch

Unieuro

(Teleborsa) - Oggi, lunedìin Borsa Italianale seguenti società:ISIN: NL0000226223Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,06 USDData di pagamento: 28/06/2023ISIN: IT0005089476Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,025 EURData di pagamento: 28/06/2023ISIN: IT0005239881Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,49 EURData di pagamento: 28/06/2023