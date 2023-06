Simest, operativo portale per contributi fondo perduto a imprese colpite da alluvione

(Teleborsa) -, società del Gruppo CDP focalizzata sulla crescita internazionale delle imprese italiane, annunciaper la richiesta deiriservati alleche ha colpito Emilia-Romagna e territori limitrofi. La piattaforma è accessibile dalle ore 9 di stamattina. Le risorse, che ammontano a, sono gestiti da SIMEST per conto del Ministero degli Esteri (MAECI).Le domande, destinate ai(es. fabbricati, attrezzature, macchinari, impianti, automezzi e scorte), possono essere presentate direttamente sul portale accessibile dal sitosimest.it. Possono accedervicon sede operativa o unità locali nei comuni e nelle frazioni colpite dall’alluvione, che abbiano registrato nell’ultimo esercizio disponibile unDei 300 milioni di euro complessivi: una quota fino a 30 milioni di euro è riservata alle Micro e Piccole imprese; una quota fino a 180 milioni di euro è riservata alle PMI (incluse le Micro e Piccole imprese); una quota fino a 90 milioni di euro alle Mid Cap (un numero di dipendenti oltre le 250 unità e fino a 1.500). Ciascuna impresa potrà richiedere un importo massimo fino a 1,5 milioni di euro. I contributi saranno erogati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.Contemporaneamente ai ristori,, per le imprese dei territori colpiti, a unain quota capitale e interessi dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo 394 e sulla misura PNRR-Fondo 394. Per accedere alla sospensione è necessario inviare a SIMEST la domanda entro l’8 agosto 2023.Per le aziende colpite dall’alluvione, SIMEST ha previsto anche ladi euro a valere sulgestito per conto della Farnesina. La misura – operativa nelle prossime settimane - sarà accessibile non solo alle imprese esportatrici ma – per la prima volta – anche