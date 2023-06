Somec, commessa da 10,5 milioni di sterline a Londra tramite Bluesteel

Somec

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, ha comunicato che la propriasi è aggiudicata unadel valore di(oltre 12 milioni di euro al cambio attuale) per un progetto architettonico nel centro di Londra.Bluesteel sarà impegnata nella realizzazione di un edificio di 13 piani inserito all'interno di un, con oltre 100 abitazioni distribuite su circa 16 mila metri quadrati, sia negozi ed attività commerciali. Il cantiere prenderà avvio nel mese di dicembre 2023 per concludersi a gennaio 2025 e Bluesteel si occuperà della progettazione, produzione e installazione di un, oltre che di altri componenti quali balaustre vetrate, rivestimenti, sistemi scorrevoli e parti fisse vetrate."A poco più di un anno dall' ingresso di Bluesteel in Somec , la società si è aggiudicata una delle più significative commesse della sua storia, in un contesto di assoluto prestigio nel cuore di Londra - ha commentato il- Va inoltre ricordato come, soltanto pochi giorni fa, la nostra controllata americana Fabbrica abbia ottenuto un altrettanto importante ordine a New York, del valore di oltre 23 milioni di dollari, rimarcando così la, avviata nel 2018 proprio con l'acquisizione di Fabbrica".