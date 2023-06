The Italian Sea Group, ottiene rating ESG in fascia di performance alta da Cerved Rating Agency

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, operatore globale della nautica di lusso con i brand Picchiotti, Admiral, Perini Navi, Tecnomar e NCA Refit, ha ottenuto da Cerved Rating Agency un rating ESG in fascia di performance alta, corrispondente a un'societaria.L’analisi svolta da Cerved Rating Agency – agenzia di rating indipendente italiana specializzata nel giudizio del merito creditizio di imprese non finanziarie e nella valutazione del grado di sostenibilità degli operatori economici – ha evidenziato un’elevata capacità da parte di TISG di gestire i fattori di rischio e le opportunità ESG, collocandosi sopra la media delle Società del settore; ha inoltre messo in evidenza un elevato grado di consapevolezza delle tematiche ESG. In particolare - spiega una nota - la gestione dei rischi e la pianificazione degli obiettivi sono risultate adeguatamente presidiate tramite un alto livello di integrazione delle tematiche di sostenibilità nel modello di governance societaria." – ha dichiarato. “Molto è stato fatto finora dal punto di vista ambientale, dell’innovazione tecnologica, della valorizzazione delle persone e dello sviluppo della supply chain, mae intendiamo continuare a lavorare ogni giorno affinché i pilastri della nostra strategia ESG siano sempre più integrati nelle quotidiane attività di business".