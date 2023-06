Wall Street dimessa tra banche centrali e prospettive crescita

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 33.765 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 4.339 punti. Negativo il(-1,01%); con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,67%).A condizionare il corso dei listini azionari americani sono state le tensioni geopolitiche dopo le vicende russe del weekend ed i timori per il rallentamento dell'economia globale dopo la nuova tornata di rialzi dei tassi da parte delle banche centrali. Focus sulle indicazioni che arriveranno dal Forum BCE di Sintra che si apre in queste ore e proseguirà fino al 28 giugno.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,91%),(+1,10%) e(+0,97%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,77%),(-0,83%) e(-0,67%).Al top tra i(+2,07%),(+1,91%),(+1,65%) e(+1,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,64%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,24%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,12%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,09%.(+6,33%),(+3,52%),(+3,08%) e(+2,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,76%.In apnea, che arretra del 4,70%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,26%.Calo deciso per, che segna un -3,46%.