Zignago Vetro

Zignago Vetro

(Teleborsa) -, nell’ambito dell'autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2023, ha comunicato di averdal 19 al 23 giugno, complessivamenteal prezzo medio di 15,47243 euro per azione per unpari aIn Borsa, oggi, lieve ribasso per, che chiude in flessione dell'1,04%.