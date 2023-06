A2A ottiene certificazione per la parità di genere

A2A

(Teleborsa) -ha ottenuto la certificazione per laun riconoscimento legato alla capacità del Gruppo di adottare misure concrete al fine di colmare il divario di genere e creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo.RINA, ente multinazionale attivo in più di 70 paesi, ha infatti attestato la coerenza delle attività di 6 società del Gruppo -- con la Prassi UNI/PdR 125:2022, l’unico standard in Italia sullache definisce criteri rigorosi per valutare l’impegno delle organizzazioni a promuovere un cambiamento culturale che garantisca l’equità di genere.A2A - sottolinea la nota - ha dimostrato“Questa certificazione conferma ancora una volta il nostro impegno come Life Company: un’azienda attenta alle persone, a partire da quelle che fanno parte del Gruppo”, ha commentatoDirettore People and Transformation. “A2A ha avviato da tempo numerose iniziative per promuovere un cambiamento culturale che garantisca pari opportunità e inclusione, e oggi ne raccogliamo i primi frutti. Vogliamo proseguire su questo percorso e ci siamo posti obiettivi sfidanti: raggiungere al 2030 il 35% di donne manager e un gender balance del 90% nei CDA”.