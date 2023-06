BFF Banking, CdA approva piano strategico al 2028 e target al 2026

(Teleborsa) - I Consiglio di Amministrazione di BFF Banking ha approvato il: “Ever more a bank like no other” e i target finanziari triennali.Sviluppare il nostro core business, in cui siamo leader di mercato: Factoring e Lending: continuare a sviluppare in una posizione di leadership l’acquisto di crediti pubblici in Europa in un mercato in crescita e poco penetrato, attraverso: una forte crescita del portafoglio clienti in mercati già presidiati e in nuove geografie, anche attraverso l'apertura di una filiale in Francia; il consolidamento del nostro vantaggio competitivo operativo anche attraverso il nostro new Factoring IT system e una maggiore efficienza del processo legale relativo agli incassi; Transaction Services: rafforzare ulteriormente il ruolo di "Banca di Secondo Livello"1, generando al contempo un flusso di ricavi costanti e ampie disponibilità di depositi operativi a favore del Gruppo: Payments: principale intermediario indipendente per i pagamenti in Italia per banche e Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP2), capitalizzando il passaggio ai pagamenti elettronici;Securities Services: unica banca italiana che fornisce l'intera gamma di servizi personalizzati di banca depositaria e custodia titoli a banche domestiche e ad asset managers, in un mercato in crescita secolare.Investire ulteriormente nella nostra infrastruttura operativa per sostenere le opportunità di crescita, gestendo i rischi operativi e per beneficiare di ulteriori efficienze. Continuare a offrire al nostro team opportunità di crescita e di sviluppo, mantenendo unforte allineamento degli incentivi con i nostri stakeholder. Ottimizzare ulteriormente il funding e il capitale. Fornire agli azionisti rendimenti in termini di capitale e dividendi ai vertici di mercato, con un capitale in eccesso del 12% target del CET1 distribuito agli azionisti. Mantenere il basso profilo di rischio del Gruppo, gestendo in modo efficiente il past due e il calendar provisioning.Aumentare ulteriormente il nostro impatto positivo in ambito sociale, ambientale e per tutti gli stakeholder, insieme a obiettivi di net zero e al raddoppio degli investimenti in iniziative a impatto sociale."Basando la nostra strategia per il 2028 sullo sviluppo delle core business, in cui siamo leader di mercato, sull'investimento nelle nostre infrastrutture operative, sull'ottimizzazione della nostra struttura di funding e del nostro capitale, sul mantenimento del nostro profilo di rischio storicamente basso, sull'impegno a investire sulle nostre persone e sulla sostenibilità come core asset", BFF mira a raggiungere entro il 2026: coefficiente Costi/Ricavi (%) best in class, inferiore al 40%; forte crescita dell'Utile Netto Rettificato nel range di 255-265 milioni di euro; utile Per Azione di €1,37-1,43 (€1,34-1,39 fully diluted); Dividendi cumulati (23-26): oltre 720 milioni, pari a circa il 40% della capitalizzazione di mercato; CET1 Ratio: 12% o superiore; Return on Tangile Equity leader di mercato superiore al 50%., ha commentato: "per continuare a garantire elevati ritorni ai nostri azionisti, con un utile netto rettificato in crescita di oltre il 78% al 2026 e dividendi previsti pari al 40% della nostra attuale capitalizzazione di mercato., facendo leva sulla nostra posizione di primo operatore nel factoring ai fornitori della Pubblica Amministrazione e della Sanità e sul nostro ruolo unico di banca di servizi per altre banche e istituzioni finanziarie in Italia., operando con onestà e trasparenza, mantenendo la leadership nell'innovazione, nel servizio al cliente e nell'execution nei nostri mercati di riferimento, con un basso profilo di rischio e un'elevata efficienza operativa, e allineandoci alle migliori pratiche di corporate governance delle società pubbliche., con una capacità unica di remunerare i nostri azionisti, le nostre persone, la nostra comunità", ha concluso Belingheri.