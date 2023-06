Campania, Mimit: 8,3 milioni per valorizzazione patrimonio culturale archeologico sommerso

(Teleborsa) - Ilha autorizzato un accordo per l'innovazione di oltreriguardante un progetto di conoscenza e accessibilità al grande pubblico del patrimonio culturale archeologico sommerso della fascia costiera campana, tramite l'utilizzo di nuovi modelli di tecnologie innovative e servizi intelligenti per la conoscenza. Lo fa sapere il Ministero in una nota.Il programmaè stato presentato dalla, dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno, da Eva Group e Deliverti e, oltre a valorizzare il patrimonio archeologico e ambientale, intende favorire una ricaduta in termini occupazionali e produttivi del territorio.Il progetto, basato sui principi dell'open source e dell'open service innovation, può essere replicato anche in altre regioni costiere mediterranee che intendano valorizzare il capitale culturale subacqueo con una ricadute positive in termini occupazionali e di produttività del territorio.Leammontano a 3.747.400 euro.L'incentivo sarà gestito daper conto del MIMIT.