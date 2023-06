Enria (BCE) esorta le banche dell'eurozona ad accelerare l'uscita dalla Russia

(Teleborsa) - "Dall'inizio della guerra della Russia in Ucraina, la vigilanza bancaria della BCE si è impegnata in un intenso monitoraggio e dialogo con le poche. Sebbene la maggior parte di queste istituzioni abbia mantenuto le proprie filiali bancarie russe, osserviamo che hanno compiuto". Lo ha affermato, presidente del consiglio di vigilanza della Banca centrale europea (BCE), in una risposta scritta ai quesiti di alcuni europarlamentari."A livello aggregato - ha spiegato - gli enti vigilati hanno ridotto le proprie esposizioni del 37% tra fine 2021 e fine 2022, accelerando tale riduzione nel quarto trimestre dello scorso anno (-25%). La maggior parte delle istituzioni ha anche deciso di non accettare nuovi affari in Russia e sta, come la vendita di attività e la chiusura delle loro operazioni nel mercato russo"."Tuttavia, ho ripetutamente e pubblicamentecompiuti dalle banche nella riduzione dei rischi derivanti dalle operazioni in corso nel mercato russo", ha sottolineato Enria.Di recente, la vigilanza bancaria della BCE "ha esortato queste banche adadottando chiare tabelle di marcia e riferendo regolarmente ai loro organi di gestione e alla vigilanza bancaria della BCE sull'esecuzione di questi piani, nonché spiegando i ritardi e/o l'esecuzione impedimenti".