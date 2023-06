Manchester United in calo, dubbi su vendita club

Manchester United

(Teleborsa) - Retrocede, con un ribasso del 2,28% nonostante il club preveda un fatturato record per la stagione appena conclusa, compreso tra 630 e 640 milioni di sterline, rispetto alla precedente stima di 590-610 milioni.Il miglioramento delle previsioni ha messo in dubbio un’eventuale cessione del club da parte della famiglia Glazer.L'andamento dinella settimana, rispetto all', rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine,evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 22,26 USD. Primo supporto a 21,42. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 21,01.