Mercati in stand-by con occhi a Cina e dichiarazioni BCE

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Poste Italiane

BPER

CNH Industrial

DiaSorin

Interpump

Recordati

STMicroelectronics

Caltagirone SpA

Danieli

Banca Popolare di Sondrio

Carel Industries

Juventus

Seco

Tinexta

GVS

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare le prospettive di crescita cinesi e le dichiarazioni sulla politica monetaria dell'eurozona. Sul primo fronte, il ha affermato che la crescita economica del paese nel secondo trimestre sarà superiore al primo e dovrebbe raggiungere l'obiettivo di crescita economica annuale di circa il 5%., presidente della BCE, ha affermato che è improbabile che la Banca centrale europea raggiunga un picco dei tassi di interesse nel prossimo futuro e non dovrebbe vacillare nella propria lotta contro l'inflazione. Secondo(Lettonia), la BCE dovrà continuare ad alzare i tassi anche dopo luglio e i mercati sbagliano ad attendersi tagli dei tassi così presto, mentre(Lituania) non si dice sorpreso di discutere in sede di consiglio direttivo un rialzo anche a settembre.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.924,5 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,6%.Invariato lo, che si posiziona a +156 punti base, con ilche si attesta al 3,89%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,07%, resta vicino alla parità(+0,09%), e piatta, che tiene la parità.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,23%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 29.348 punti. Senza direzione il(+0,04%); sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,24%.di Milano, troviamo(+1,43%),(+1,26%),(+0,98%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,68%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,88%. Tentenna, che cede lo 0,84%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,52%.del FTSE MidCap,(+2,00%),(+1,61%),(+1,25%) e(+1,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,00%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,93%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,54%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,45%.