Mobilità, FS Research Centre: 77% italiani in viaggio ogni giorno. Lo studio

(Teleborsa) -(il 77% della nostra popolazione) e quasi(il 74%). Compiono mediamente una distanza complessiva di circa. Viaggiano di più se residenti in province non capoluogo di regione, oltre il 95% si muovono su strada, il restante in ferrovia con uno 0,3% in aereo.Questa la fotografia scattata dal lavoro condotto nell’ultimo anno da, il centro analisi e ricerche delcitato pochi giorni fa dal suo amministratore delegatodurante il seminario svolto alla Luiss di Roma dedicato all’intelligence economica nell’era digitale, ossia all’importanza della raccolta, elaborazione e studio deiL’analisi di Fs Research - spiega la nota - è stata condotta sulla base dei dati generatie sulla base di circa 23 milioni di SIM, 200mila celle telefoniche dislocate sul territorio nazionale ereferenziate mappando la mobilità delle persone per diverse modalità di trasporto grazie proprio a questo lavoro congiunto del Gruppo Ferrovie dello Stato con, con la start-up innovativa Motion Analytica e attraverso la piattaforma FS di Geospatial data intelligence che utilizza, appunto, i Big data telefonici. Il tutto raccogliendo in tempo reale i dati provenienti dalla rete mobile – non personali e anonimizzati nel pieno rispetto della normativa in materia di privacy – e assicurando informazioni temporali e spaziali molto precise.Obiettivo, per pianificare al meglio gli investimenti nelle infrastrutture e le strategie di sviluppo dei servizi di mobilità collettiva, com’è nella mission di Ferrovie dello Stato che dai dati emersi negli ultimi mesi vede crescere il numero di viaggiatori in treno superando le frequentazioni registrate nel periodo pre-covid. Parte dei dati e delle analisi effettuate sono pubblicate anche nell’“Osservatorio sulle tendenze della mobilità di passeggeri e merci (I trimestre 2023)” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.Secondo i dati elaborati da FS Research(indicativamente, uno spostamento primario di andata e ritorno e un ulteriore spostamento in diversi casi). Dallo studio emerge, inoltre, che le province non capoluogo di Regione presentano tassi di mobilità superiori alle altre, verosimilmente per le minori opportunità presenti nei territori che richiedono maggiori spostamenti giornalieri per lavoro e studio, oltre che per altre necessità. In termini di distanze percorse, ad esempio, gli utenti che vivono in Basilicata e nelle regioni del centro Italia che affacciano sull’Adriatico (ad eccezione della Puglia) si caratterizzano per un maggior numero di chilometri percorsi al giorno.Per quel che riguarda le stazioni ferroviarie, dai dati relativi al mese di aprile 2023, emerge che nella stazione di Roma Termini sono transitate 8,9 milioni di persone, mentre a Milano Centrale 7,3 milioni e a Napoli. Per esempio, nel mese di marzo 2023, la stazione di Roma è stata anche quella con il maggior tempo di permanenze medio per viaggiatore con i suoi 31 minuti, contro i 26 di Milano e i 28 di Napoli. Per queste stazioni viene elaborato un approfondimento sulla provenienza e destinazione delle persone, la tipologia di treno utilizzato e di spostamento (occasionale o no) e il tempo di permanenza all’interno della stazione.