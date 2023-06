Officina Stellare, accordo di collaborazione con Leonardo e Thales Alenia Space

Officina Stellare

Leonardo

Thales

(Teleborsa) -, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha firmato uncon, big italiano della difesa, e Thales Alenia Space (joint venture 67%e 33% Leonardo) Italia, attiva nella realizzazione di satelliti e infrastrutture orbitali. Nel perimetro della collaborazione siglata, le tre società condivideranno conoscenze e competenze specifiche, per svilupparenelle aree di comune interesse, nel pieno rispetto dei rispettivi domini industriali e delle operazioni commerciali proprietarie in essere.L'accordo ha l'obiettivo die riguarderà in particolare le soluzioni e i prodotti per le future infrastrutture di comunicazione ottica "Terra-Spazio", "Spazio-Spazio" e le attività di "Ricerca e Sviluppo" per le applicazioni spaziali delle Quantum Technologies, la progettazione e realizzazione di sensori ottici per Space Awareness e Debris Tracking, Early warning e Space Intelligence e, più in generale, le attività riguardanti assetti spaziali basati sulle tecnologie ottiche in ambito nazionale."Questo accordonelle quali Officina Stellare ha acquisito conoscenze e consolidato capacità industriali, che ne hanno rafforzato il posizionamento sul mercato della Space Economy globale", afferma, co-fondatore di Officina Stellare e direttore dello sviluppo commerciale."Ci fa particolarmente piacere che l'intesa nasca con partner di assoluto rilievo nella scena nazionale ed internazionale come Leonardo e Thales Alenia Space, player che hanno ben compreso il valore aggiunto dato dalla sinergia con attori innovativi della filiera. E come dimostrato da altre attività in corso, vogliamo proseguire su questa strada per dare un contributo efficace".