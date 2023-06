Parità di genere nelle quotate, Standard Ethics: l'Italia la più virtuosa tra grandi economie UE

(Teleborsa) - Le legislazioni nazionali dei maggiori paesi europei hanno dato un impulso importante alla, ma sono ancoraesistenti, e l'attuale situazione richiede uno sforzo continuo e concertato per promuovere l'uguaglianza di genere in conformità con gli standard internazionali promossi dall'ONU, dall'OCSE e dall'UE. È quando emerge dallo Studio Comparativo sulla Parità di Genere, pubblicato oggi da, agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Il documento compara i risultati delle ricerche condotte sulle(Spagna, UK, Francia, Germania e Italia). L'analisi sul campione di 100 aziende europee è stata impostata su: composizione quantitativa del consiglio di amministrazione in relazione ai generi rappresentati; pubblicazione da parte dell'azienda di una politica specifica per la parità di genere; allineamento alle indicazioni internazionali della politica dedicata all'uguaglianza di genere.Dallo studio emerge che ilraggiunge lanel consiglio di amministrazione; in particolare, i paesi che contano un maggior numero di aziende allineate con il principio di parità di genere a livello apicale sono Francia (55%) e Italia (45%), seguono Regno Unito e Spagna (20%), Germania (5%). Ildelle società conta una(CEO/presidente); l'Italia è il paese più virtuoso in questo (35%), seguita da Regno Unito e Spagna (15%), Germania (10%) e Francia (5%).La maggior parte delle aziende non ha ancora adottato unaverso la parità di genere: solo Italia e Spagna contano una azienda con una Gender Equality Policy incorporata nei processi di governance; le aziende che pur non avendo una politica specifica trattano comunque il tema nella lorosono il 29% del campione; guidano la classifica Germania e Francia (40%), seguono Spagna (30%), Italia (25%) e Regno Unito (10%).Il, che ha visto un approfondimento esteso alle maggiori 40 per dimensione, èsia in riferimento alla parità di genere nel Cda sia in riferimento alle figure di genere femminile in posizione apicale. "Sicuramente, hache ha contribuito a promuovere la presenza del genere meno rappresentato nei CdA - scrivono gli analisti - Tuttavia, sono possibili ulteriori margini di miglioramento in conformità alle indicazioni internazionali promosse da ONU, OCSE e UE".Inoltre, nel caso italiano, Standard Ethics rileva una(amministratori delegati o presidenti). Una possibile correlazione che gli analisti sperano di approfondire in studi futuri e con campioni più significativi, e che possa fornire elementi statistici a sostegno di nuove misure legislative in materia.