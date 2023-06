Putin rassicura la nazione e sollecita miliziani Wagner a "unirsi" all'esercito regolare

(Teleborsa) -: questo il senso del blitz inscenato dal leader della Wagnerche lo scorso fine settimana ha avviato lacon il suo esercito di mercenari per poi improvvisamente ripiegare a seguito della mediazione della Bielorussia.l'ha definita il Presidente russoin un video di soli 5 minuti, ieri sera, con cuied ha assicurato sarebbe stata soffocata comunque, "ma volevamo evitare lo spargimento di sangue".Putin si è rivolto ai russi, ringraziandoli per aver "salvato la nazione", ed aiche si sarebbero "rifiutati di sparare su altri russi", sollecitandoli ad"I neonazisti ucraini volevano proprio questo, che soldati russi uccidessero altri russi, che la nostra società si spaccasse, soffocasse nel sangue", ha denunciato il Presidente russo, aggiungendo che i "miliziani della Wagner, tornare alle loro famiglie o riparare in Bielorussia". "Sappiamo che l'ampia maggioranza dei combattenti e dei comandanti Wagner sono patrioti - ha aggiunto -".Putin ha anche aggiunto di esser"per il contributo dato a risolvere la situazione" venutasi a creare con la "ribellione" del leader della Wagner che Putin non ha mai nominato.Dopo aver fatto perdere le sue tracce per due giorni,, smentendo che si sia trattato di un golpe e precisando che la, ma per impedire la "distruzione" della Wagner.Frattanto, il Presidente americano, "nell'ambito della stretta collaborazione con gli alleati e i partner dopo i recenti eventi in Russia", ha ribadito che in Russia è andata in scenae che gli. Il Presidente americano ha poi invitato Melo ni a Washington a luglio.