Redelfi e Altea, JV negli Stati Uniti raggiunge primi obiettivi

(Teleborsa) -, entrambe quotate sul segmento Euronext Growth Milan, hanno comunicato che èdel progettoin capo a BESS Power, controllata al 65% da RAL Green Energy (società partecipata in modo paritetico da Redelfi e AGP). Lo studio della connessione, denominato Full Interconnection Study, è in collaborazione con l'operatore di sistema indipendente texano ERCOT (Electric Reliability Council of Texas Inc.) e l'operatore di servizio pubblico americano LCRA (Lower Colorado River Authority).Lund Storage, progetto acquisito da BESS Power a gennaio 2023 , ha ottenuto la, incrementata leggermente rispetto a quella inizialmente dimensionata, confermandosi pertanto uno dei progetti di Battery Energy Storage Systems (“BESS”) più grandi, attualmente in fase di sviluppo sul territorio texano. Il gestore di rete ha così confermato la validità del primo progetto della pipeline di BESS Power, il cui target finale è stato portato a oltre 2 GW."La nostra linea americana sta avanzando coerentemente con quanto dichiarato al mercato - ha commentatodi Redelfi - La conferma della potenza di Lund Storage da parte di ERCOT è un importante step per la crescita di BESS Power, che ci rende sempre più confidenti circa lo sviluppo della nostra pipeline"."Questo importante risultato conferma la validità del modello di business costituito, che consentirà a BESS Power di affermarsi sempre più sul mercato - ha dichiaratodi Altea Green Power - Abbiamo raggiunto una prima fondamentale milestone dell’ambizioso piano, comunicato sul finire del 2022, che si svilupperà in 4 anni e sarà focalizzato sull’implementazione di una consistente pipeline di impianti BESS stand alone".