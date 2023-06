REVO Insurance, S&P migliora outlook a Positivo e conferma rating

REVO Insurance

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hadel rating, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan,e confermato contestualmente il rating BBB+.S&P, attraverso una nota, sottolinea come l'outlook positivo rispecchi: la capacità di REVO dile linee di business, pur mantenendo una posizione di leadership nel settore delle cauzioni; lae la significativa profittabilità della compagnia a fronte di una forte crescita dei volumi; l'nella politica di riassicurazione dei rischi e nell’allocazione degli investimenti."Il miglioramento dell'outlook e la conferma del rating da parte di S&P certificano ancora una volta la, avvalorando l'efficacia del posizionamento di REVO in qualità di operatore di riferimento nei rischi speciali e nei rischi parametrici al fianco delle PMI e dei professionisti", ha commentato, amministratore delegato di REVO Insurance."La redditività in aumento e la capacità di diversificazione del business, unite ad una mirata politica di investimenti, confermano lae l'accurata esecuzione degli obiettivi strategici", ha aggiunto.