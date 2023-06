Salcef si aggiudica gara RFI per linea Cagliari-Oristano

Salcef Group

(Teleborsa) - Salcef ed Euroferroviaria, controllate di, si sono aggiudicate la gara, indetta da RFI (Rete Ferroviaria Italiana), per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di elettrificazione della linea Cagliari – Oristano. La firma avverrà nelle prossimesettimane.Il contratto - spiega una nota - finanziato anche con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, ha un valore oltre 45 milioni di euro e prevede la realizzazione delle linee di contatto e di 6 sottostazioni elettriche.Grazie a tali attività, lungo i 95 km di linea - 150 km di binario – sarà possibile ridurre drasticamente l’utilizzo di mezzi diesel in favore di materiale rotabile a trazione elettrica, con evidenti benefici sia in termini di emissioni e rumore, che di prestazioni.