The Urban Mobility Council: dalle green box uno strumento per la mobilità del futuro

Gruppo Unipol

(Teleborsa) - Theè il Think Tank della mobilità,con il Patrocinio della Commissione Europea.Durante il forum di quest'anno, dedicato ad energie, industrie e infrastrutture per la, è stato presentato uno, analizzando i dati di movimento, attraverso "le scatole nere" installate da Unipol sui veicoli dei propri clienti nelle provincie di Bari, Roma e Brescia, per un totale direlativi aDai dati emerge che, cioè la percentuale di veicoli tradizionali (a motore endotermico) che può essere effettivamente sostituita da veicoli elettrici,ed è pari al 17% nella provincia di, al 28% nella provincia di, al 42% nella provincia. La difformità - spiega la ricerca - è frutto della diversa estensione geografica, dei servizi presenti sul territorio e delle abitudini di guida della popolazione ed è inversamente correlata ai km percorsi (più chilometri meno auto elettriche).Lo studio ha misurato anche la, tenendo conto che in Italia un'auto privata ha una durata media di 8 anni e che, una delle variabili che maggiormente incide sulla fattibilità economica, è il costo della ricarica. E' così emerso che, nella provincia ditutte le auto elettrificabili (il 17%) sarebbero ammortizzabili in 8 anni se la ricarica avesse un(costo pre crisi energetica); se il costo aumentasse a(costo post crisi energetica),delle auto identificate andrebbe a break even in 8 anni. Le stesse percentuali sono 7% e 3% per, 13% e 6% per“Lo studio fatto sui dati telematici in collaborazione con UnipolTech ha dato evidenza quantitativa di due concetti fondamentali. Il primo è che l’impatto ambientale dell’uso di un veicolo (in particolare le sue emissioni di C02) è largamente legato al tipo di utilizzo del veicolo, ancor più che alla sua classe EURO", ha spiegato, Direttore del Dipartimento Elettronica Informazione e Bioingegneria,, sittolineando "il secondo è che, mantenendo il classico modello di automobili ad uso privato, l’effettiva elettrificabilità difficilmente può superare il 30%".Analizzare e, tuttavia, aprirebbe scenari inediti ed estremamente analitici per la, che potrebbeper la gestione del traffico e delle ZTL, con risultati interessanti soprattutto per i consumatori.Analizzando le, la prospettiva più importante non risiederebbe nella riduzione delle emissioni, ma in unche dovrebbe ottimizzare i mezzi effettivamente circolanti. Lo studio evidenzia, infatti, che ipotrebbero continuare a circolare, a certe condizioni anche nelle ZTL, ed il lorosarebbea sostituire la black box.Cambiando gli scenari tecnologici. "Con la nascita di nuovi paradigmi di mobilità il ruolo delle compagnie di assicurazione non può limitarsi ad assicurare l’auto ma offrire anche nuovi servizi", commenta, Amministratore Delegato UnipolSa, aggiungendo "come Gruppo Unipol seguiamo con interesse l’attività svolta dai Comuni in tema di pianificazione infrastrutturale con l’obiettivo di garantire ai cittadini l’accesso a servizi che promuovano la mobilità sostenibile, come l’installazione delle colonnine elettriche, l’apertura di nuovi parcheggi e fermate del trasporto pubblico così da incentivare i viaggi multi-modali, aumentando la sicurezza stradale".Per, architetto, urbanista e ingegnere, Direttore Senseable City Lab, MIT di Boston, "stiamo vivendo un periodo molto interessante, di grandi trasformazioni a livello tecnologico e sociale" ed "uno dei settori più interessati al cambiamento è quello della Mobilità, dove i veicoli stanno diventando "computer su ruote" in grado di produrre e raccogliere enormi quantità di dati".