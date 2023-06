Università Federico II e Accurate insieme: nasce primo hub di formazione medica

(Teleborsa) - Lasi candida ad esseredi rilevanza nazionale grazie allasocietà del gruppo, attiva nel settoredell’education e del digital learning che ha realizzato ben 75 centri di simulazione medica avanzata presso le più note Università italiane ed estere.L’accordo consente la condivisione di un, la condivisione dellaper la simulazione e l'accesso al più grande repository multimediale di procedure mediche e possibili corsi fruibili da remoto on demand, ilcon simulatori ad alta fedeltà per ogni tipologia di corso. In particolare, ladedicata alla formazione medica costituisce un, per consentire ai professionisti possono trovare gli strumenti utili per la loro attività quotidiana: contenuti interattivi in modalità video, per vedere e rivedere le diverse tecniche e affinare la pratica, tutorial disponibili in ambiti differenti della medicina (chirurgia, ostetricia, ecc.)."La nostra Scuola è da tempo impegnata per garantire una formazione di alta qualità mettendo a disposizione dei docenti e degli iscritti ai corsi di laurea e alle specializzazioni le innovazioni tecnologiche presenti sul mercato così da formare i professionisti della sanità di domani", afferma la, che aggiunge "l’accordo di partenariato siglato oggi ci consente da un lato di adempiere alla nostra mission formativa puntando ad alti standard grazie all’utilizzo di simulatori di ultimissima generazione, ma anche di proporci come ente formatore al di fuori delle nostre mura in virtù della piattaforma Digit’Ed Med"."Ricerca, formazione e simulazione sono elementi chiave per studenti, medici e professionisti. Come Accurate, sviluppiamo centri di simulazione e portiamo avanti progetti innovativi e all’avanguardia non solo in Italia, ma in numerosi Paesi esteri", spiega, Amministratore Delegato di Accurate, sottolineando che "questo progetto con l’Università Federico II di Napoli è però speciale. Un’eccellenza italiana del Sud, la prima che adotterà Digit’Ed Med, la prima piattaforma dedicata alla simulazione medica digitale, essenziale per il percorso formativo degli studenti".In occasione della presentazione dell’accordo fra Scuola di Medicina e Accurate, è stato anche annunciato anchedefinitiva delche entro la fine dell’anno sarà operativo presso l’edificio 2 dell’Azienda ospedaliera universitaria della Federico II.Tra idella simulazione spiccano la possibilità di, la possibilità di, la qualità del feedback e la prolungata ritenzione delle competenze acquisite,, ma anche l’implementazione della capacità per i futuri professionisti della sanità di gestire in maniera appropriata lo stress e le emozioni in situazioni di emergenza-urgenza.