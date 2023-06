Walgreens sotto pressione dopo taglio guidance utili

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) - Si muove in perdita, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,40% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni contribuisce la decisione della società di tagliare le previsioni di utili per l’intero anno. Walgreens stima ora per l’intero anno un EPS compreso tra 4 e 4,05 dollari rispetto alla precedente previsione di 4,45-4,65 dollari per azione.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend delrispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,15 USD. Primo supporto visto a 28,12. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,61.