Wall Street debole, Nasdaq in netto calo su vendite titoli tech

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 33.715 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.329 punti, e mostra variazioni negative il(-1,36%); sulla stessa linea, in ribasso l'(-0,92%).Il Nasdaq è crollato poiché gli investitori hannoche hanno sovraperformato quest'anno, anche considerndo che questa è l'ultima settimana del primo semestre e si fanno aggiustamenti di portafoglio per la seconda metà dell'anno.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,71%),(+1,00%) e(+0,98%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,88%),(-1,25%) e(-1,03%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,37%),(+2,04%),(+1,76%) e(+1,75%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,92%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,42%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,33%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,30%.(+3,76%),(+3,25%),(+2,82%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,06%.Seduta negativa per, che scende del 5,79%.Sensibili perdite per, in calo del 4,85%.Calo deciso per, che segna un -3,74%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1,3%; preced. 1,1%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. -1,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 104 punti; preced. 102,3 punti)16:00: Vendita case nuove (atteso 657K unità; preced. 683K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (preced. 4,1%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%).