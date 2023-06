Walmart estende partnership con Genpact in Nord America

Wal-Mart

(Teleborsa) - Appiattita la performance di, che tratta con un modesto -0,18%.La multinazionale proprietaria dell’omonima catena di negozi al dettaglio ha esteso la partnership con(+1,01%) in Nord America. La rinnovata collaborazione permetterà all’azienda di servizi professionali di continuare a supportare le operazioni finanziarie e contabili di Walmart in Stati Uniti e Canada.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dellarispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 155,7 USD e supporto a 153,9. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 157,5.