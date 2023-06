Carrier Community Global Awards 2023: Sparkle tra i vincitori

(Teleborsa) -, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, ha ricevuto i premie "in occasione della cerimonia deitenutasi ieri sera a Berlino nell'ambito dell'eventoper celebrare i risultati del settore delle telecomunicazioni wholesale nell'ultimo anno. Alla loro settima edizione, ipremiano l'innovazione, la visione e l'eccellenza nella comunità wholesale internazionale e sono giudicati da una giuria di analisti ed esperti del settore.Con il premio "Best Data/Capacity Provider of the Year", ricevuto per il secondo anno consecutivo, la giuria ha nuovamente premiato la qualità e l'impatto dei più recenti progetti infrastrutturali su larga scala e delle, tra cui i sistemi di cavi sottomarini Blue e Raman, il lancio della piattaforma di approdo a Genova e l'open hub di Tel Aviv., invece, premia il successo della strategia di Sparkle nel campo dei media digitali nell’aumentare la visibilità complessiva dell'azienda e la sua brand awareness. Sfruttando un mix di contenuti ricco e diversificato, combinato con attività di PR digitali e campagne promozionali mirate, Sparkle ha aumentato costantemente la sua base di follower ottenendo sui suoi canali digitali tassi di coinvolgimento superiori agli standard del settore."Siamo molto felici e orgogliosi di questi premi che – ha dichiarato– riconoscono la capacità di Sparkle di utilizzare le tecnologie digitali per realizzare nuove autostrade dell'informazione e comunicare con i propri stakeholder".