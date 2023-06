Consiglio europeo: Senato approva mozione di maggioranza con 94 sì

(Teleborsa) - L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione di maggioranza sullein vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno. I voti favorevoli sono stati 94, i voti contrari 28 e gli astenuti 35.L'ha inoltre votato per parti separate la risoluzione del Pd, che ha visto approvati i punti su cui il governo ha espresso parere favorevole (129 sì, 1 contrario), mentre sono stati respinti i punti su cui il governo ha espresso parere negativo (30 sì, 90 no). Anche la risoluzione Azione-Iv è stata votata per parti separati ed hanno ottenuto l'ok dell'Assemblea sui punti condivisi dall'esecutivo (128 sì e 28 no), respinti invece quelli non condivisi.Bocciate per intero, invece, le risoluzioni di M5S e di Avs, su cui il governo ha espresso parere completamente contrario.