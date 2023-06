Consiglio Ue, le dichiarazioni di Meloni: da MES a Ucraina, cosa ha detto

(Teleborsa) -sono terminate nell'Aula della Camera le comunicazioni della presidente del Consiglioin vista del prossimo Consiglio Ue. La seduta - sospesa per consentire a Meloni di recarsi al Senato a consegnare il testo del discorso da lei pronunciato a Montecitorio - è ripresa alle 1030."Anche il prossimo Consiglio europeo, i", ha esordito Meloni che ha subito chiarito la posizione, tema che da qualche giorno agita la maggioranza, anche in scia al pressing delle opposizioni."Non reputo utile all'Italia alimentare una polemica interna sul Mes. L'interesse dell'Italia è affrontare il negoziato sulla governance europea, dove si discuta nel complesso nel rispetto del nostro interesse nazionale.da una standing ovation dei deputati di Fdi nell'Aula della Camera. Restano seduti quelli della Lega. Dai banchi del Pd commenti e gesti di dissenso."La commissione europea ha presentato il 20 giugno una piattaforma, Step, per semplificare le procedure" sullo stanziamento dei fondi che "concede flessibilità per i settori strategici: era una richiesta che l'Italia aveva avanzato". . "La proposta - ha evidenziato - è un importante punto di partenza per il negoziato al quale l'Italia intende contribuire, questo strumento", della necessità di un "maggiore controllo e difesa delle catene produttive e della propria autosufficienza che qualcuno avrebbe bollato come un approccio autarchico ma in realtà è un approccio realistico di chi crede che la Ue debba proteggere le proprie catene e non essere esposta a dipendenze che rischiano di essere pericolose".WTratteremo ancora una volta dell'aggressione della Federazione Russa all'Ucraina. L'Italia ha seguito con grande attenzione gli sviluppi della crisi interna alla Federazione Russa. Mi limito a notare come questo episodio ha contribuito a far emergere le difficoltà della sistema di potere di Putin e a smontare la narrazione russa secondo cui in Ucraina sta andando tutto secondo i piani", ha proseguito Meloni."L'Ue confermerà il convinto sostegno al popolo ucraino.ha concluso la Premier.