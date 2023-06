Denaro su Netflix, titolo festeggia upgrade

Netflix

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,88%.A fare da assist alle azioni contribuisce la promozione giunta dagli: il target price del titolo del colosso dello streaming è stato alzato a 500 dollari dai 450 dollari indicati in precedenza.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento dellasubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 439,4 USD. Primo supporto visto a 425. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 416,8.