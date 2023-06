Eurovita, c'è l'accordo "di sistema" sul salvataggio

Generali

(Teleborsa) -. E' stato finalmente trovato il faticoso, la compagnia assicurativa in difficoltà finanziarie, di cui IVASS aveva bloccato il riscatto delle polizze, per evitare una corsa ai riscatti ed un tracollo finanziario dell'Istituto in difficoltà. L'accordoassicurative coinvolteLe big del settore -- hanno preso parte al piano di, che verrebbeda una newco formata dalle cinque compagnie assicurative e, in un secondo momento,, compreso il ramo unit linked, da assegnare alle stesse. In pratica, chi ha sottoscritto in passato una polizza Eurovita si vedrebbe reintestare il contratto ad una delle cinque compagnie che hanno partecipato al salvataggi, con tutte le garanzie che questo comporta. Una soluzione che va nella direzione della tutela dei risparmiatori e che è stata caldeggiata dalle associazioni dei consumatori.Nello stesso tempohanno accettato didelle polizze Eurovita e, nello stesso tempo, di, distributori delle polizze,, che altrimenti sarebbero incorsi in un rischio di insolvenza.Il tutto, compreso il costo per l'assorbimento del personale, pari ad un. Nel frattempo, si prevede chedi qualche settimana il, per consentire un'uscita ordinata dall'impasse e permettere ai risparmiatori di valutare l'alternativa di proseguire nel contratto con altra compagnia assicurativa. Dato il periodo, si prevede che l blocco dei riscatti resti in vigore