FS, la Commissaria UE Adina Valean in Frecciarossa

(Teleborsa) - Seconda giornata in Italia della, in viaggio su un Frecciarossa da Roma Termini alla volta di Napoli Afragola, accompagnata da una. Una visita istituzionale e un'opportunità di dialogo e di conoscenza – si legge su FSnews, il portale di informazione del Gruppo GS – fortemente volute dall', e preparate nell'incontro che lo stesso Ferraris ha avuto con la commissaria lo scorso 29 marzo a Bruxelles, durante una delle sue visite alle istituzioni europee.A Roma Termini, prima di salire a bordo del Frecciarossa, laavvicinata dai microfoni del Tg Uno e di Fsnews, ha sottolineato, tra l'altro, l'attenzione dell'Europa allo sviluppo della rete TEN-T e dei corridoi che interessano l'Italia, sviluppi favoriti anche dai finanziamenti comunitari del Recovery Found, oltre all'interesse per una sempre più ampi liberalizzazione del mercato ferroviario europeo a beneficio dei viaggiatori e di una crescita del trasporto ferroviario delle merci. "La nostra sfida è rendere il sistema dei trasporti sempre più sostenibile e, per farlo, bisogna integrare efficacemente strada e ferrovia tra loro – ha dichiarato la commissaria Valean –. Per quanto riguarda soprattutto il trasporto merci, l'obiettivo è trasferire gradualmente il traffico dalla strada alla ferrovia". Ossia puntare a quello shift modale in favore della ferrovia che richiede, tra i suoi presupposti, un'infrastruttura ferroviaria più performante e connessa con porti, terminali merci e strade così da creare un sistema di logistica integrata capace di far prevalere il treno ai tir sulle medie e lunghe distanze. E di raggiungere così l'obiettivo almeno di raddoppiare, in un decennio, l'attuale quota di merci trasportate in treno. Che è, oltretutto, uno degli obiettivi fissati nelraggiuntaha potuto ammirare il gioiello architettonico progettato dall'un simbolo dell'architettura civile ferroviaria italiana degli ultimi decenni, e ha presenziato all'inaugurazione del primo Infopoint di Cantieri Parlanti in Campania. Uno spazio aperto al pubblico con pannelli informativi e video interattivi sui principali investimenti del Gruppo FS in Campania.è un progetto ideato e realizzato dal Gruppo FS con le società del Polo Infrastrutture, Rete Ferroviaria Italiana e Italferr, insieme alle imprese coinvolte nei lavori, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Commissario Straordinario di Governo. E intende "dare voce" a oltre 30 Opere Strategiche in tutta Italia, che vedono impegnate ogni giorno migliaia di persone.Alla commissaria Valean sono stati illustrati iper unro, in parte finanziati con fondi PNRR, con un focus sulla nuova linea Napoli – Bari.Larappresenta la prima e più avanzata opera che ilsta realizzando per il potenziamento della rete ferroviaria nel Sud Italia, per un investimento complessivo di 5,8 miliardi di euro, finanziati anche con i fondi europei del PNRR.