Lindbergh acquista ramo d'azienda di Gatti Ermanno Sas

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha siglato il, società operante dal 1987 nell'assistenza di impianti termici e termoidraulici. La società ha realizzato al 31 dicembre 2022 un fatturato pari a circa 0,70 milioni di euro, con un'EBITDA pari a circa 100 mila euro.L'operazione segue la recente acquisizione della maggioranza del centro di assistenza SMIT di Fidenza e consente a Lindbergh diin questo specifico mercato, ponendo così le basi per il raggiungimento dell'obiettivo finale di controllare direttamente 100 tecnici entro il 2025."I tecnici oggetto di queste acquisizioni fruiranno dei servizi in-night di Lindbergh e opereranno su un'unica piattaforma tecnologica, beneficiando così di un- ha commentatodi Lindbergh - La vision prevede, in futuro, l'offerta di servizi innovativi alla clientela (B2C), anche basati sulla capacità di elaborare i dati degli impianti connessi in rete. È prevista, inoltre, la costituzione di una scuola di formazione, come veicolo ulteriore di crescita e consolidamento del network di tecnici manutentori"L'operazione, il cui closing è previsto entro la fine del mese di agosto 2023, avverrà tramite laa cui Gatti Ermanno Sas conferirà il ramo d’azienda dedito all'attività di business, scorporandolo dalla attività immobiliare che resta in carico alla società stessa. Lindbergh acquisirà, dunque, il 100% della NewCo per un valore totale complessivo pari a