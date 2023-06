Mercati europei positivi, in attesa dei banchieri centrali

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Prysmian

Leonardo

Ferrari

STMicroelectronics

Nexi

Tenaris

BPER

Unicredit

Credem

SOL

Antares Vision

Buzzi Unicem

GVS

Banca Popolare di Sondrio

Bff Bank

IREN

(Teleborsa) -, mentre gli investitori attendono indicazioni dal, che vede come evento principale della giornata una tavola rotonda tra il presidente della Federal Reserve Jerome Powell, la presidente della BCE Christine Lagarde, il governato della Bank of England Andrew Bailey e il governatore della Bank of Japan Kazuo Ueda.Ieri ha ribadito che un; in seguito, il punto di arrivo, incerto, sarà determinato da due fattori: un rallentamento della domanda abbastanza profondo da scoraggiare le imprese a trasferire i rincari sui prezzi finali e il mantenimento di aspettative di inflazione ben ancorate durante la fase di rincorsa salariale dei prossimi anni.Sul, l'Istat ha comunicato che a maggio i prezzi alla produzione dell'industria sono diminuiti del 2,3% su base mensile e del 4,3% su base annua, la BCE ha reso noto che la massa monetaria M3 dell'eurozona è salita dell'1,4% a maggio e il GFK ha detto che è in peggioramento la fiducia dei consumatori tedeschi a luglio.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,096. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,28%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 67,01 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +155 punti base, con ilche si posiziona al 3,92%.composta, che cresce di un modesto +0,69%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,43%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,69%.Seduta in lieve rialzo, con il, che avanza a 27.462 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 29.496 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Sui livelli della vigilia il(-0,12%); sulla stessa linea, consolida i livelli della vigilia il(-0,03%).di Milano, troviamo(+2,25%),(+1,72%),(+1,48%) e(+1,40%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,16%.Tentenna, che cede l'1,12%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,85%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,83%.del FTSE MidCap,(+3,33%, dopo l'upgrade di Jefferies a Buy),(+1,57%),(+1,34%) e(+1,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,30% (dopo il downgrade di Goldman Sachs a Sell).Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,57% (dopo il downgrade di Jefferies a Hold).Vendite su, che registra un ribasso del 2,02% (dopo l'approvazione del nuovo piano strategico).Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,96%.