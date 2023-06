Mercato americano positivo grazie a rialzi settore tech

Dow Jones

(Teleborsa) -, con il, che termina a 33.927 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di sei ribassi consecutivi, cominciata il 16 di questo mese; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che termina la giornata a 4.378 punti.il(+1,75%); con analoga direzione, in denaro l'(+1,13%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+2,06%),(+2,04%) e(+1,40%).Al top tra i(+2,28%),(+1,90%),(+1,87%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,34%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,14%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,94%.Al top tra i, si posizionano(+9,91%),(+7,39%),(+5,03%) e(+4,96%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -9,34%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,71%.Scende, con un ribasso del 4,40%.Tentenna, che cede lo 0,94%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,83 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 1,4%; preced. 2,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 266K unità; preced. 264K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. 0%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%).