Pirelli, una direzione generale corporate guidata da Tanzi

Pirelli

(Teleborsa) -, che sarà indicato alla carica di Amministratore Delegato di, in coordinamento con l’attuale Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato Marco Tronchetti Provera, ha deciso di proporre al Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione che si terrà successivamente all’assemblea degli azionisti in programma il prossimo 31 luglio 2023 l’istituzione a suo riporto della Direzione Generale Corporate, affidandone la responsabilità a Francesco Tanzi, che rientra nel Gruppo Pirelli.Tale proposta - spiega una nota - è volta a dare attuazione anche a una delle prescrizioni del D.P.C.M. del 16 giugno 2023 con cui il Consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali ai sensi del d.l. n. 21/2012 (Golden Power).Il, inoltre, sarà chiamato a nominare Marco Tronchetti Provera Vice Presidente Esecutivo, delegandogli i poteri relativi alle strategie generali, alla supervisione dell’attuazione del piano industriale e i poteri relativi alla comunicazione, agli affari societari e controlli interni, ai rapporti con gli azionisti e con le istituzioni.L’Amministratore Delegato avrà il potere tra l’altro – in coordinamento con il Vice Presidente Esecutivo – di proporre al Consiglio di Amministrazione il business plan, il budget annuale e qualunque delibera concernente partnership industriali o joint venture strategiche.All’Amministratore Delegato e al Direttore Generale Corporate saranno delegati la gestione ordinaria di Pirelli e – sotto la supervisione del Vice Presidente Esecutivo – il potere di implementare il business plan e il budget.Alla neo costituita Direzione Generale Corporate faranno capo le attuali funzioni Finance and Services, Sustainability and Future Mobility, Chief Legal Officer, Chief Digital Officer e Pirelli Hangar Bicocca.La funzione Administration Planning and Controlling e Dirigente Preposto nonché il Chief Human Resources Officer riporteranno all’Amministratore Delegato.