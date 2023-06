Porsche, Standard Ethics assegna rating di sostenibilità "E-"

Porsche

(Teleborsa) -ha emesso il, società tedesca che produce e commercializza a livello globale auto sportive, SUV e altri generi di autovetture. Si tratta del secondo notch su nove (nella fascia "Very Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità."Considerate le interlocuzioni con le autorità per alcuniche hanno riguardato la società tedesca e tenuto conto della metodologia e dell'attenzione che Standard Ethics presta a qualsiasi controllo in ambito di risk management, tutela degli azionisti di minoranza, del mercato e della corretta competizione, si segnalano", si legge in una nota.Parallelamente, gli analisti di Standard Ethics affermano che "è benvenuta qualsiasi implementazione nella(anche in relazione al gender gap) così come un maggiore allineamento del Codice Etico alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità (ONU, OCSE, UE)".