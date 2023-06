POS, obbligo di accettare la carta esteso anche ai tabaccai su tabacchi e bolli

(Teleborsa) -, attualmente in vigore per tutte le tipologie di attività commerciale e professionale, eccetto che per i(tabacchi, francobolli e marche da bollo) per i quali era stata decisa una deroga. E' quanto stabilito da una determinazione dell'Agenzia delle Dogane, che ha rivisto la decisione assunta nell'ottobre scorso, per mutate condizioni oggettive relative allaed al progressivoriconosciute alle banche. Una decisione che coinvolgerà la rete di circapresenti in Italia e che è stata accolta con un po' di amarezza dal settore."La revoca di una determina di cui i tabaccai hanno beneficiato ma che ha sempre destato qualche perplessità sebbene in linea con quanto richiesto dalla Federazione, amareggia ma non stupisce", commenta la, aggiungendo "riteniamo che si siano fatti grandi passi avanti, in considerazione dei volumi transati e dell’ammontare delle commissioni".La determina dell'Agenzia delle Dogane, in pratica, attua unadecisa con la precedente determinazione del 25 ottobre 2022, con cuidall'accettare il POS. Decisione che era stata assunta in considerazione della limitatezza delle commissioni riconosciute all'esercente su tali prodotti di monopolio rispetto al costo praticato dalle banche per le transazioni con POS.L'AdM ha ora preso in considerazione "ilelettronico, oggetto di innovative politiche commerciali ed iniziative di settore in continua evoluzione", stabilendo che fosse giunto il tempo per "dagli intermediari bancari e finanziari per l’erogazione del servizio"."Risultano sul mercatodel servizio POS, tra le quali, indipendenti dal numero di transazioni effettuate, e tariffe che prevedono il", sottolinea l'Agenzia, notando che "tali soluzioni contrattuali permettono di superare la criticità a suo tempo rappresentata dagli operatori".L'assoggettamento dei tabaccai all'obbligo, ovviamente, li espone all'applicazione della, se non accetteranno il pagamento con la carta.