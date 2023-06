Prysmian, energia verde a 110 milioni di famiglie entro il 2025

Prysmian Group

(Teleborsa) -ha presentato oggi, in occasione della “Sustainability Week 2023”, i progressi fatti nell’ambito della propria strategia di sostenibilità e i nuovi obiettivi relativi al triennio 2023-2025. L’evento rappresenta l’occasione per sottolineare come il Gruppo guardi alla sostenibilità come proprio driver di business, perseguendo una visione strategica basata sui più alti standard di responsabilità ambientale dei processi produttivi, rafforzando il proprio impegno per la salvaguardia dell’ambiente e della gestione delle relazioni con le comunità locali in cui opera, così come nell’ambito dell’inclusione e della crescita delle proprie persone.Nel dettaglio, la rinnovata scorecard di sostenibilità definisce nuovi e ambiziosi obiettivi: tra questi, per la dimensione “Impatto sulla società”, lavorando ogni giorno per realizzare prodotti e componenti di rete tecnologicamente avanzati, fondamentali per abilitare interconnessioni energetiche e di connettività strategiche a supporto del processo di transizione energetica, decarbonizzazione e digitalizzazione.Prysmian - si legge in una nota - rafforza il proprio impegno nel contrastare il cambiamento climatico grazie alla definizione di nuovi e più sfidanti obiettivi. La società si impegna a, rispetto alla baseline 2019, e a raggiungere il. Tutti i target near-term (rivisti al rialzo rispetto ai precedenti obiettivi 2021) e net-zero sono stati approvati dalla Science Based Target initiative (SBTi). Inoltre, l’obiettivo di riduzione dell’impronta carbonica di Prysmian è anche coerente con la roadmap di economia circolare stabilita dalla società, che prevede azioni volte a raggiungere una quota di ricavi derivanti da prodotti sostenibili pari al 57% in EU e del 19% nel resto del mondo, oltre ad una quota di contenuto riciclato su guaine in polietilene e rame del 15-16%, al 2025. Per quanto riguarda l’impegno nella “Diversity & Inclusion”, l’obiettivo è passare dal 45% di donne assunte nel 2022 al 47-49% nel 2025 e al 50% nel 2030.” - ha commentato. “Siamo consapevoli che il mondo si muove verso una convergenza diretta tra energia pulita ed infrastrutture digitali e che noi operiamo in un business che va esattamente in questa direzione. Per questo motivo vogliamo ricoprire il ruolo di enabler tecnologico nei processi di transizione energetica e digitale, rispondendo alle sfide globali dei prossimi decenni attraverso un modello di sviluppo basato su innovazione, decarbonizzazione e servizio al cliente"., ha dichiarato. “L’impegno del Gruppo non è più focalizzato solo sulle proprie operations, ma sull’intera catena del valore; lavoriamo per anticipare i bisogni dei clienti rafforzando l’engagement con i fornitori e puntando sull’innovazione continua, facendo leva sulla nostra leadership tecnologica ed industriale per amplificare l’impatto positivo che Prysmian può generare per la collettività”.