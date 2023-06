Regionale di Trenitalia: 12 treni straordinari per i concerti Rock in Roma di Capannelle

(Teleborsa) -per la, uno dei più importanti appuntamenti di musica live nella Capitale. Si rinnova anche quest’anno l’che dal 3 al 26 luglio, prevede 6 corse in più in direzione Ciampino e altrettante in direzione Roma per agevolare il ritorno degli appassionati di musica al termine dei concerti di Lazza (3 luglio), Coez (9 luglio), Salmo (13 luglio), Arctic Monkeys (16 luglio), Sferaebbasta + Shiva (26 luglio).Utilizzando il, – fa sapere FS in una nota – si avrà diritto anche ad un ingresso veloce dedicato e a uno sconto del 15% sul prezzo del biglietto del concerto. Di seguito l’elenco dei:NU GENEA 28 giugno; PAKY 1° luglio; LAZZA 3 luglio; CAPO PLAZA 5 luglio; MEZZOSANGUE 6 luglio; COEZ 9 luglio; MALUMA 12 luglio; SALMO 13 luglio; MANUEL AGNELLI 17 luglio; ARTICOLO 31 19 luglio; ROSA CHEMICAL 22 luglio; SFERAEBBASTA + SHIVA 26 luglio; OZUNA 28 luglio.Il viaggio in treno tra le stazioni di Roma Termini e Capannelle è di circa 9 minuti a bordo dei regionali diretti ad Albano/Velletri/Frascati: un’offerta complessiva che nei giorni feriali arriva a benper oltre 48mila posti a sedere.Lapromuove l’utilizzo dei treni regionali sempre più per raggiungere località di svago e divertimento: una risposta facile, conveniente e sostenibile per godersi il festival musicale dell’estate romana. E sui treni del Regionale, fino al 15 settembre, – conclude la nota – è possibile usufruire dell’offerta Junior Estate con cui ragazzi fino a 15 anni, dal lunedì al venerdì, viaggiano gratis se accompagnati da un adulto over 25 pagante.