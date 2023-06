Risparmio, maggio in sordina: deflussi per quasi 5 miliardi

Intesa Sanpaolo

Gruppo Mediolanum

(Teleborsa) -è stato un mese, con una raccolta netta che ha evidenziatodi euro. Tuttavia,, aumentando di circa 5 milioni, sostenuto da un(+0,4% secondo le stime dell’Ufficio Studi di Assogestioni).Dai dati provvisori della mappa mensile dell’Associazione emerge che i, registrando oltre 2 miliardi di euro di deflussi, riconducibili alla continua disaffezione per i prodotti(-1,46 miliardi ) e(-2,06 miliardi). A ciò si è associata una raccolta modesta dei fondi(+121 milioni) e minori afflussi verso gli(1,61 miliardi di raccolta di maggio contro i +4,3 miliardi precedenti che porta il totale da inizio anno a +8,9 miliardi).Sostanzialmenteil quadro dei, che hanno raccolto 198 milioni di euro nel mese. Il bilancio complessivo dellerisulta pertanto(-1,87 miliardi di euro rispetto a +2,8 miliardi di aprile) .La lettura preliminare evidenzia anche che lehannosu base mensile, passando da -7,28 miliardi di aprile a -3,74 miliardi di euro a maggio. Le gestioni retail hanno invece registrato +653 milioni di euro di afflussi, dato che porta il bilancio complessivo delledi euro (la metà rispetto ai -6,6 miliardi di aprile).Fra i big del settore,si conferma al top con una quota di mercato del 22,6% ed accusa una raccolta negativa per 1,8 miliardi di euro. Subito dietrocon uno share del 20,3% ed una raccolta negativa di 1,4 miliardi. Deflussi anche per Amundi,, mentre ilha registrato afflussi per un centinaio di milioni.