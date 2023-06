Terna, Giuseppina di Foggia è la nuova vice presidente dell'associazione GO15

Terna

(Teleborsa) -annuncia che l'Amministratore Delegato e Direttore Generale, l’associazione mondiale dei cosiddetti Very Large Power Grid Operators nata nel 2004, a seguito dei blackout che colpirono vari Paesi in tutto il mondo, e rappresentativa di circa il 50% della domanda mondiale di elettricità.In tale ruolo,che includono tematiche fondamentali della transizione energetica e della sicurezza dei sistemi elettrici, quali il ruolo delle interconnessioni, la resilienza delle reti per un sistema elettrico sempre più efficiente, lo sviluppo delle fonti rinnovabili e dei sistemi di accumulo per raggiungere i target di decarbonizzazione.Con questa nomina, Terna rafforza il suo, nonché il suo ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica. Nell’ambito di GO15, oltre a essere presente nello Steering Board e nel Governing Board, il gestore della rete italiano co-presiede anche il gruppo di lavoro strategico su “Resilience, infrastructure development and interconnections”.è costantemente impegnata a favorire laper un futuro pienamente decarbonizzato e sostenibile, attraverso la condivisione dioltre che lo scambio disulla gestione delle infrastrutture in alta tensione, al fine di individuare soluzioni tecnologiche e indicazioni a livello internazionale che permettano di incrementare l’efficienza e la resilienza delle infrastrutture di rete di fronte a fenomeni climatici estremi sempre più intensi e frequenti.