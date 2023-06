Trasporto aereo: Assemblea AICAI negli uffici direzionali SACBO

(Teleborsa) - Negli. Società di gestione dell’aeroporto di Milano Bergamo, si è tenuta- Associazione Corrieri Aerei Internazionali, che comprendePrima dell’apertura dei lavori, il direttore generale di SACBO,, ha portato il proprio saluto, sottolineando la perdurante collaborazione con i corrieri e illustrando i programmi diche riguardano anche l’area di movimentazione delle merci aeree.Il presidente di AICAI,, ha ringraziato a sua volta SACBO per l’ospitalità e ribadito l’importanza deglisul fronte dell’innovazione tecnologica, dell’efficienza operativa, della sostenibilità e della transizione ecologica. In tale quadro, Carenini ha ribadito la necessità di uncon le autorità di regolazione – MIT, ENAC, ENAV, ART - per avere aereoporti efficienti e affrontare i vincoli allo sviluppo del settore. Gli aeroporti sono un anello fondamentale del processo di export e della competitività del made in Italy.