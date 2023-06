Algebris lancia nuovo fondo sostenibile su reddito fisso globale

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio fondata da Davide Serra, ha. Il fondo investirà a livello globale in titoli a reddito fisso emessi da società resilienti di alta qualità in diverse aree geografiche e settori, con l'obiettivo di ottenere risultati costanti nel lungo periodo., Portfolio Manager, e l'Algebris Global Credit team gestiranno il Fondo, che potrà avvalersi anche del supporto di, Senior Investment Director,, Portfolio Manager dell'Algebris Sustainable World Fund (Articolo 9) e di, Head of ESG & Policy Research.Il fondo ha un obiettivo di investimento sostenibile per generare un impatto positivo sugli standard ambientali e sociali, e si identifica comeai sensi del regolamento sull'informativa di sostenibilità dei servizi finanziari (SFDR). Viene spiegato che adotterà une utilizzerà i migliori criteri ESG della categoria per determinare i titoli in cui investire."L'Algebris Sustainable Bond Fund, fornendo un'alternativa long-only e low-beta alle nostre soluzioni flessibili in questo settore - ha commentato Gabriele Foà - Attingendo all'esperienza dei nostri team di credito globale e di ESG, la strategia investirà in società con buoni fondamentali e spread relativamente elevati nel nuovo contesto di fixed income".