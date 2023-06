Asia incerta dopo indicazioni banche centrali. Tokyo chiude positiva

Nikkei

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono una seduta incerta, condizionate dalle indicazioni giunte in questi giorni dal simposio dlele banche centrali a Sintra, dove è stata confermata una impostazione restrittiva della politica monetaria di Fed e BCE. A penalizzare le borse anche l'attesa per alcuni dati cinesi (PMI manifatturiero) ed i vincoli all'export n di chip imposti dagli USA.Lachiude in rialzo, con ilche registra un buon incremento dello 0,56%, mentre il Topix guadagna un più modesto +0,15%. Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,19%.Seduta fiacca per le borse cinesi, che evidenziano maggiore cautela, conche lima lo 0,08% eche segna un +0,36%. Stessa impostazione per(-0,05%).Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, in ribasso(-1,28%). Pressoché invariata(+0,06%).Chiuse per festività le borse diLa giornata del 28 giugno si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,18%. Andamento annoiato per l', che scambia in ribasso dello 0,22%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,27%.Il rendimento dell'tratta 0,38%, mentre il rendimento delè pari 2,69%.