Assicurazioni, BoE punta a nuova regolamentazione Solvency post Brexit

(Teleborsa) - Il principale watchdog finanziario britannico ha annunciatoper. La Prudential Regulation Authority (PRA) ha infatti avviato le consultazioni su un'importante serie di riforme di Solvency II con l'obiettivo di creare un nuovo regime normativo del Regno Unito per le compagnie assicurative, noto come Solvency UK. La PRA fa parte della Bank of England ed è responsabile della regolamentazione prudenziale e della supervisione di banche, assicuratori e grandi società di investimento.Le proposte comprendono un'ulterioreper tutte le imprese e una sostanziale semplificazione e miglioramento della flessibilità nella valutazione dei modelli interni. Secondo la PRA, favoriranno, facilitando l'ingresso di nuove imprese e semplificando la regolamentazione degli assicuratori internazionali che operano attraverso le filiali."Queste misure, faciliteranno la concorrenza e sosterranno la crescita economica e la competitività del Regno Unito senza abbassare gli standard prudenziali o indebolire la protezione degli assicurati", ha commentatodella PRA.Queste riforme fanno parte di un pacchetto più ampio che sarà attuato attraverso una. In linea con i piani legislativi del governo, alcune riforme dovrebbero essere attuate entro la fine di quest'anno e il resto nel 2024.