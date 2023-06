BEI, 50 milioni di euro per migliorare l’efficientamento energetico e accelerare la digitalizzazione di Epta

(Teleborsa) - La(BEI) finanzia conla strategia di innovazione e digitalizzazione di, player globale indipendente specializzato nel settore della refrigerazione commercialeper il mondo Retail, Fodd&Beverage e Ho.re.Ca., al fine di migliorarne la competitività e ridurne l’impronta ambientale. Gli investimenti verranno realizzati principalmente negli stabilimenti di Limana, in provincia di Belluno e, in misura minore, a Hendaye (Francia). Dal 2019 ad oggi, la banca dell’UE ha finanziato Epta con 110 milioni di euro tramite due operazioni.Grazie al supporto della BEI, Epta aumenterà ulteriormente la propriaed, sviluppando prodotti e servizi sempre più innovativi, digitali e sostenibili per la propria clientela. Uno deglidel supporto della BEI, in quanto banca del clima dell’Unione Europea, è quello di generare ricadute ambientali positive. Infatti, grazie agliin nuove tecnologie e processi di digitalizzazione, Epta migliorerà i propri processi produttivi e l’impronta ambientale dei propri clienti, supportandoli nella transizione energetica e contribuendo a ridurre gli sprechi alimentari.Nel dettaglio, le risorse messe a disposizione dalla BEI contribuiranno allo sviluppo di nuovi prodotti più efficienti e sostenibili, contenenti un’alta percentuale die più facilmente riciclabili a fine vita. Inoltre, questi prodotti utilizzeranno fluidi refrigeranti naturali, contribuendo ad aiutare i propri clienti a migliorare la loro sostenibilità ambientale, in linea con le prescrizioni della Direttiva F-gas. Per quanto riguarda ladell’azienda per aumentarne la, flessibilità, standardizzazione e riduzione dei costi, Epta svilupperà software e hardware all’avanguardia per applicazioni conformi all'Industria 4.0 e/o legati all’ Internet Industriale delle Cose., Vicepresidente BEI, ha commentato: "Il supporto della BEI consentirà ad Epta di sviluppare soluzioni avanzate e sostenibili nel campo della refrigerazione commerciale, contribuendo alla transizione verso un'economia sempre più verde. La BEI è impegnata a promuovere investimenti che abbiano un impatto positivo sull'ambiente e che favoriscano la creazione di posti di lavoro, e questo progetto rappresenta un ottimo esempio della nostra missione.”, Presidente e AD di Epta, ha dichiarato: “Sono lieto di poter annunciare una nuova pagina nella storia della collaborazione tra Epta e la BEI. Questo nuovo finanziamento rappresenta uno stimolo molto importante per proseguire il nostro percorso di crescita, fondato su una strategia votata all’innovazione e alla digitalizzazione, e ci permetterà di continuare a lavorare per migliorare l'efficienza energetica delle nostre soluzioni di refrigerazione, rendendole più competitive e riducendo sensibilmente l’impatto ambientale. In Epta siamo impegnati a dare forma a un futuro sostenibile per l'industria della refrigerazione e questa partnership con la BEI rappresenta un passo significativo verso il raggiungimento di questo obiettivo. Insieme, continueremo a promuovere l'innovazione, l'efficienza e la tutela dell'ambiente nel nostro settore e la crescita dei territori in cui operiamo".